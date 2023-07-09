رئيس العربية للتصنيع: سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة محلية الصنع

علق اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي جولة الدكتور مصطفي مدبولي مجلس الوزراء في العلمين اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة التي تفقدها المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في العلمين اليوم، هي مراكز تكنولوجية متنقلة.

وأضاف: "هذه العربات تأتي لنا على الصاج ونقوم في أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع بتجهيزها من الألف إلى الياء".

وأشار إلي أن كل ما في السيارات إنتاج محلي، موضحًا أن العربية مركز تكنولوجي متقدم يؤدي خدمات الشهر العقاري بالكامل وخدمات السجل المدني كاملة أيضا، مؤكدا أن العربات متنقلة وفيها كل وسائل الراحة والإنترنت.

وتابع: "عملنا 53 مركزا تكنولوجيا متنقلا وفي الأيام القليلة القادمة ستنتشر السيارات على طرق مصر المختلفة لتؤدي الخدمات للناس بطريقة سريعة ومتقدمة، كما أبلغونا في وزارة التخطيط أن في 200 مركز جديد سيتم تجهيزهم في مركز قادر أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع".