وفاء عامر: الناس فاكرة إن التمثيل سهل رغم إنه بيهد الحيل

قالت الفنانة وفاء عامر إن الكثير من الناس تعتقد بأن التمثيل سهل، لكن التمثيل مُمرض ومتعب ويهد الحيل.

وأضافت وفاء خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وإيمان عزالدين، لو الواحد بيروح لدكتور نفساني بسبب موضوع يضايقه، فمن المفترض أن يذهب الممثل إلى الطبيب النفسي كل ربع ساعة، لأن الشخصيات والمشاهد المتتالية تتسبب في عمل قشور فوق بعضها حتى تصنع صخرة لدى الممثل، معقبة: "إحنا كفنانين نحب الناس ونحب ما نقدمه لهم والذي يمس واقع.. فكونوا رفقاء بنا".

وتابعت: "في بعض الأحيان يكون الجمهور قاسيا على الفنان.. ويوجد قلة قليلة من الناس غير المسئولة تتسبب في أذية الفنان نفسيًا حتى تدمر معنوياته.. وأعتبر نفسي شخصية قوية لا يكسرني إلا الله سبحانه وتعالى، أقف على أرض صلبة لأنني أثق في الله وفي نفسي".