«العالم علمين».. مهرجان العلمين الجديدة يستعد لاستقبال مليون زائر فى أضخم فعاليات فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط

تحت شعار «العالم علمين»، تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ٢٠٢٣ الخميس المقبل، الموافق الـ١٣ من يوليو الجارى وتستمر حتى الـ٢٦ من أغسطس المقبل، فى أقوى وأضخم فعالية ترفيهية رياضية فنية فى الشرق الأوسط، وسط حرص القائمين على المهرجان على تقديم كل سبل الدعم اللوجستى والفنى لتقديم موسم ضخم سيكون محط أنظار المنطقة ومقصدًا للسياحة العربية والعالمية.

فعاليات فنية

حفل ميجا ستارز العرب «نانسى عجرم وراغب علامة» ٢٨ يوليو

حفل كلاسيكى «عمر خيرت وإليسا» ٤ أغسطس

حفل أسبوعى على مدار الموسم لفرق عالمية

فعاليات رياضية

السباحة الجوية بمختلف أنواع المظلات طوال الموسم.

الرياضات المائية فى البحيرة طوال الموسم.

تحدى العلمين الجديدة للزلاجات النفاثة بمشاركة ٣٠ سائقًا محليًا وعربيًا فى الفترة من ١٧ إلى ١٩ أغسطس.

بطولة كرة القدم الشاطئية لنجوم الفن والمشاهير من ١٣ إلى ١٥ يوليو.

منافسات العلمين الجديدة «بيتش سبرينت» من ٢٤ إلى ٢٦ أغسطس.

بطولة كرة الطائرة الشاطئية بمشاركة ٤٨ فريقًا من ٣٠ دولة من ٢٣ إلى ٢٦ أغسطس.

بطولة البادل الدولية بمشاركة ١٥٠ لاعبًا دوليًا من ٢٦ إلى ٢٩ يوليو.

فعاليات ترفيهية

يستهدف المهرجان استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى، للمشاركة فى فعالياته المتنوعة، الفنية والرياضية، إلى جانب المعارض والعروض الترفيهية، لتكون مدينة العلمين الجديدة أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة، وسط مشاركة واسعة من الفرق والاتحادات الدولية فى الرياضات المختلفة، وكذلك الفرق الفنية التى تشارك فى تقديم حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى.

وتعقد إدارة المهرجان، فى دورته الأولى، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية، غدًا، فى الخامسة مساء، بنورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، للإعلان عن إطلاق الدورة الأولى من المهرجان الأضخم فى المنطقة، مع الكشف عن تفاصيل الدورة والجدول الزمنى للفعاليات، وعن الضيوف والمشاركين فيه، وتفاصيل الجوائز، وشرح الوسائل الترفيهية والسياحية التى تتضمنها المدينة.

ومن جانبها، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم تغطية مميزة لمهرجان العلمين الجديدة، من خلال قطاع الأخبار بالشركة، وتم تحديد شبكة قنوات «إكسترا نيوز» و«إكسترا لايف» و«القاهرة الإخبارية» لتغطية الفعاليات، من خلال أطقم عمل مميزة بدأت أعمالها قبل انطلاق أعمال المهرجان.

وقدمت «المتحدة» تغطيتها الإعلامية الأولى عن المهرجان من أعلى أبراج العلمين الجديدة، أمس، فى التاسعة صباحًا، من خلال رسالة قدمها الإعلامى أحمد الطاهرى والإعلامية لما جبريل.

وكشف الإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل استوديو قطاع أخبار الشركة بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أنه أُقيم على ارتفاع ١٢٠ مترًا، تمهيدًا لتغطية مهرجان العلمين، الذى سينطلق الخميس المقبل.

ونشر «الطاهرى» مقطعًا مصورًا من الاستوديو يظهر جمال مدينة العلمين الجديدة، معلقًا: «من على ارتفاع ١٢٠ مترًا.. صباح الخير من استوديو القنوات الإخبارية للمتحدة فى العلمين الجديدة، (إكسترا نيوز).. (إكسترا لايف).. (القاهرة الإخبارية)، وأول رسالة عن مهرجان العلمين الجديدة.. المهرجان الأكبر فى الشرق الأوسط.. وأتشرف أنها بالمشاركة مع زميلتى لما جبريل».

وخلال الرسالة، قال «الطاهرى» إن صناعة الترفيه أو كرنفال العلمين ليست صناعة هامشية، بل حدثًا ضخمًا للغاية، وترويجًا سياحيًا لمدينة تجسد الملحمة المصرية التى قام بها الشعب كله خلال الـ١٠ سنوات الماضية، مؤكدًا أن المدينة كانت حلمًا بعيد المنال، إلى أن أصبحت العلمين الجديدة مدينة على أحدث طراز عالمى، وواحدة من مدن الجيل الرابع.

وأضاف: «أصبحت جنة الله على الأرض.. ومن الصعب منافسة العلمين الجديدة»، مؤكد أن مصر هى بلد الإبداع وأيقونة الشرق، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على إنجازه بإقامة مدينة العلمين الجديدة، وكذلك على تنظيم المهرجان الأكبر فى الشرق الأوسط الذى يحمل اسمها.

وأكمل: «شكرًا لهذا الحلم الذى أصبح حقيقة، ولولا هذا الجهد وهذا العمل الشاق عمرنا ما كنا هنشوف مصر بهذه الروعة وهذا الجمال»، مختتمًا: «العلمين الجديدة ستكون متاحة لكل المصريين، عيشوا الفرحة والبهجة لأن الفرحة تليق بنا، وقنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة ستتفاعل على نحو مباشر مع المشاهدين، وستجدوننا حولكم فى كل مكان».