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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل لحيازته أسلحة نارية بحلوان إلى الجنايات

عاطل
عاطل

قرر النيابة العامة، إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية بالقاهرة، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص واستخدامها في مشاجرة عائلية، وقررت استمرار حبسه وتحديد موعد نظر أولى جلسات محاكمته.

تعود التفاصيل عندما ورد بلاغ لمباحث حلوان من مصدر سري، بحيازة المدعو «عبد الرحمن ا ع»، 20 سنة، عاطل ومقيم كفر العلو حلوان، بندقية خرطوش عيار 12، تمهيدا لاستخدامها في مشاجرة بذات المنطقة، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، وتم ضبط المتهم، وبحوزته البندقية المذكورة، وتم ضبط 4 طلقات خرطوش من ذات العيار، وفرد خرطوش بروحين عيار 16، فتم اصطحابه إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد التجهيز لمشاجرة مع عمه، لوجود خلافات عائلية سابقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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