"وانطلق العمل".. بدء تطوير حديقة الحيوان: تحالف مصرى يتحمل النفقات مقابل حق الانتفاع 25 عامًا مع بقاء ملكيتها لوزارة الزراعة

بدأت الدولة المصرية، أمس، فى تنفيذ خطة تطوير حديقة الحيوان، بهدف رفع كفاءة جميع الخدمات وتعظيم الاستفادة من المقومات، مع الحفاظ على الطابع الأثرى والنباتات والأشجار النادرة، لتكون متنفسًا للمواطنين مليئًا بالمساحات الخضراء، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

وبالتزامن؛ يجرى تطوير حديقة الأورمان فى إطار جهود الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان.

وجرى غلق حديقة الحيوان أمام المواطنين حتى انتهاء أعمال التطوير والترميم، إذ يتطلب الأمر إصلاح البنية الأساسية المتهالكة وحفر الطرق الداخلية، ما يجعل استقبال المواطنين أمرًا صعبًا، لذا جرى غلق الحديقة أثناء مدة التطوير حرصًا على سلامتهم، وسيجرى ضغط مدة التطوير تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

بقاء الحيوانات مع الرعاية البيطرية.. ورسم الدخول الجديد «فى المتناول»

قال محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحيوانات ستظل فى أماكنها خلال فترة التطوير، مع تقديم الرعاية البيطرية والغذاء لها من خلال العاملين، الذين سيستمرون فى عملهم مع الحيوانات مع الجهة الجديدة التى ستتولى مهمة تطوير حديقة الحيوان وإدارتها، وسيجرى إلحاق العمالة بالشركة التى تدير الحديقة، مع مراعاة الحفاظ على المناطق الأثرية والأشجار النادرة وحصرها وترقيمها.

وأضاف «رجائى»: «المطور سيستغل الحديقة بحق انتفاع لمدة ٢٥ عامًا، على أن تكون ملكيتها لوزارة الزراعة، دون أن تتحمل الوزارة أى تكاليف، إذ سيتحمل المطور جميع التكاليف طبقًا للدراسات التى تم إجراؤها»، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على أن تظل زيارة حديقة الحيوان فى متناول جميع المواطنين رغم ارتفاع الأسعار.

وأكد أن رسوم الدخول بعد التطوير ستكون فى متناول جميع المواطنين، لافتًا إلى أن الحديقة أصبحت، خلال السنوات الماضية، تغطى تكاليف نفقاتها فقط، ولا تحقق أرباحًا نتيجة ارتفاع الأسعار.

وذكر أن الدولة استعانت بجميع الخبرات لتحقيق التطوير المستهدف، وسيجرى حفر نفق بين حديقتى الحيوان والأورمان، مع تركيب تليفريك، منوهًا بحصر جميع مقتنيات الحديقة لدى وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى وتوثيق الجرد والأماكن الأثرية.

تحويل المنطقة إلى مكان سياحى وترفيهى.. ودعوات لزيادة «الوعى البيئى»

ذكر الدكتور فوزى محمد أبودنيا، المدير الأسبق لمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تتميز بثراء بيئتها، حيث تضم الكثير من الحيوانات والطيور والأسماك، وذلك لأن فيها صحارى وأراضى زراعية وبحرين، وهذا هو سبب التنوع البيولوجى الكبير.

وقال «أبودنيا»: «ستكون حديقة الحيوان مكانًا سياحيًا وترفيهيًا لأهل مصر وغيرهم، وستركز الحديقة على حيوانات البيئة المصرية، إذ تضم مصر نحو ٩٣ نوعًا من الحيوانات، منها ١٣ نوعًا من الحيتان والدلافين، فضلًا عن حيوان (عروسة البحر) و٣٢ نوعًا من القوارض و٢٠ نوعًا من آكلات اللحوم و٢٠ نوعًا من الحيوانات المهددة بالانقراض، على رأسها الفهد المصرى وغزال الريم والكبش الأروى»، مؤكدًا: سنحافظ على هذه الحيوانات وسنتيح للزائرين مشاهدتها والتعرف عليها. وأضاف أن الاهتمام بالحديقة يسهم فى زيادة الوعى البيئى، وكذلك تدريب طلبة المدارس والجامعات فى مختلف مراحل التعليم والدراسة، مشيرًا إلى أن حديقة حيوان الجيزة تأسست سنة ١٨٩١، ويطلق عليها جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى إفريقيا، وهى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى إفريقيا. وتابع: «من الحيوانات المصرية التى لا بد من ضمها للحديقة الوعل النوبى والحمار النوبى، وهو من الحمير البرية الإفريقية التى تعتبر أجداد الحمير العادية، وهو غير الحمير البرية والمخططة والوحشية، وهو أقصر من الحمير المستأنسة وأذناه طويلتان ويوجد خط أسود على الرقبة». وأشار إلى أن مصر تضم غزال دوركاس المصرى والغزال الجبلى والفهد الصياد والوشق وأم ريشة وقط الرمال وقط الغابات وقط النيل والقط البرى والقط المصرى والماو ابن آوى والذئب المصرى.

البدء بإعادة تأهيل البنية الأساسية

كشفت الدكتورة ماجدة شكرى، مدير عام الحياة البرية بحدائق الحيوان، عن أن عملية تطوير الحديقة ستبدأ بالبنية الأساسية بالتزامن مع وجود الحيوانات فى مبيتاتها، وسيجرى جلب المزيد من الحيوانات بعد التطوير، حسب الاحتياجات الفعلية، وطبقًا لاشتراطات الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان، لافتة إلى أن هناك خطة وضعها تحالف التطوير، الذى يضم ٣ جهات؛ هى: الشركة المنفذة والإنتاج الحربى والمستثمر المصرى.

وأضافت: «الحديقة متنفس لأهالى القاهرة والجيزة، لذا سيراعى أن تكون الأسعار فى متناول محدودى الدخل ومناسبة لرحلات المدارس».

جلب حيوانات نادرة بعد التطوير

أكد أحمد إبرهيم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن التحالف الوطنى استلم حديقتى الحيوان والأورمان، أمس، وبدأ فورًا فى تنفيذ خطة التطوير، مشيرًا إلى أن التحالف يضم شركات مصرية، وذلك بعد موافقة الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان، الذى سيكون التطوير تحت إشرافه.

وأكد «إبراهيم» أن حديقتى الحيوان والأورمان ملك وزارة الزراعة، والإدارة ستكون بحق انتفاع فقط، لافتًا إلى أنه عقب التطوير سيجرى جلب حيوانات وطيور نادرة وإقامة مناطق ترفيهية ومناطق مفتوحة للزائرين.

لا مساس بـ«الأشجار المُعمرة»

شدد المهندس عماد عبدالمنعم، مدير حديقة الأورمان بالجيزة، على أن عملية تطوير حديقة الأورمان ستتم دون المساس بالأشجار النادرة، مع تطوير البنية التحتية للحديقة، مثل الكهرباء ودورات المياه، لافتًا إلى أن الحديقة تضم أشجارًا معمرة، أشهرها: «التاكسيوم والحياة والجينيوكو».

وقال «عبدالمنعم»: «الحديقة على مساحة ٢٨ فدانًا، جميعها أشجار ومسطحات خضراء وهناك مبنى الإدارة والكافتيريا الخاصة بالحديقة»، مشيرًا إلى أن جميع الأشجار مُعمرة ونادرة، وهناك أشجار عمرها ١٤٠ عامًا، جلبها الخديو إسماعيل للحديقة من الخارج.

حديقة الحيوان ستظل ملك وزارة الزراعة وتحت الإشراف الفنى لهيئة الخدمات البيطرية.

التطوير سيتم تحت إشراف الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان والاتحاد الدولى لحدائق الحيوان، من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة.

الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسى، وهذه خطوة مهمة تسهم فى عودة الحديقة إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان، الذى خرجت منه ٢٠٠٤؛ بسبب عدم اتباع المعايير الدولية فى إيواء الحيوانات.

مشروع التطوير وضعه أكبر استشارى عالمى فى تطوير حدائق الحيوان، والذى قام بتطوير ١٢ حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان فى لندن.

سيتم جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل، وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية.

تطوير وإدارة حديقتى «الحيوان والأورمان» سوف يكون بنظام حق الانتفاع لمدة ٢٥ سنة مقابل إيجار سنوى تتم زيادته بنسبة محددة كل عام، والحفاظ على الطابع التراثى لهما، وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثرى.

حديقة الحيوان سوف تكون مفتوحة

بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

الحيوانات سوف تظل فى الحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية.

سيتم الربط بين حديقتى الحيوان والأورمان من خلال نفق.

غلق الحديقتين خلال مدة التطوير التى سوف يتم ضغطها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحهما أمام المواطنين.