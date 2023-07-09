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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بالأرصاد الجوية يحذر من نزول البحر حتى الثلاثاء لهذه الأسباب

نزول البحر
نزول البحر

حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من نزول البحر خلال هذه الفترة، قائلاً: "المصيفين في السواحل الشمالية، خاصة خلال فترة الإجازة، والكل يهرب من درجة الحرارة العالية إلى السواحل الشمالية مثل مرسى مطروح، إسكندرية، بلطيم، لكن تصادف أنه خلال هذه الفترة يوجد ارتفاع ملحوظ في الأمواج يصل في بعض الأحيان على الشواطئ إلى 4 أمتار". 

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية إيمان عزالدين، أن هذه الارتفاعات العالية للأمواج لا يجوز معها أن ينزل أحد إلى البحر، ولذلك أصدرت هيئة الأرصاد انذارًا خاصًا بالبحر الأبيض المتوسط تقريبًا، وسينتهي ذلك بعد غد الثلاثاء، حيث إنه مع نهاية يوم الثلاثاء ستعود الأمواج مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية". 

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