عمر الشريف.. لورانس العرب

هو الممثل المحترف، والفنان الدنجوان، صاحب القدرات غير المحدودة، البارع فى إدارة موهبته، المتجاوز حدود المحلية إلى العالمية، المتعدد الألوان والأشكال والقوالب.. إنه الفنان الكبير عمر الشريف، الذى تحل غدا 10 يوليو ذكرى رحيله.

ومنذ بداياته، اختطف الأنظار فى السينما المصرية، وحظى بمكانة كبيرة بعدما قدم أعمالًا تعلق بها الجمهور، ثم انطلق إلى العالمية مشاركًا فى الكثير من الأفلام الهامة، مثل «لورانس العرب».

ولد ميشيل ديمترى شلهوب، الاسم الحقيقى لعمر الشريف، بالإسكندرية، وكان والده تاجر أخشاب، وأراد أن يعمل ابنه فى هذه المهنة، إلا أن نجله كان شغوفًا بالتمثيل الذى بدأه على خشبة مسرح كلية فيكتوريا التى كان يدرس بها، حيث شارك فى المسرح المدرسى وعمره لم يتجاوز ١٢ عامًا.

تزوج عمر الشريف من الفنانة المصرية فاتن حمامة عام ١٩٥٥ بعد قصة حب كبيرة، خلدت فى تاريخ السينما المصرية، خاصة أنه أعلن إسلامه من أجل الزواج بها، ومثلا معًا فى العديد من الأفلام، بداية من فيلم «صراع فى الوادى»، وانتهاء بـ«نهر الحب»، وأنجبا ولدًا وحيدًا هو طارق الشريف، ثم انفصلا عام ١٩٧٤، ولم يتزوج عمر الشريف بعدها.

وكان آخر أعماله فيلم «ألف اختراع واختراع وعالم ابن الهيثم» إخراج أحمد سالم، والذى كان جزءًا من حملة الأمم المتحدة للسنة الدولية للضوء، والتى تديرها منظمة اليونسكو.