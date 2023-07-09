ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر الشريف.. لورانس العرب

عمر الشريف
عمر الشريف

هو الممثل المحترف، والفنان الدنجوان، صاحب القدرات غير المحدودة، البارع فى إدارة موهبته، المتجاوز حدود المحلية إلى العالمية، المتعدد الألوان والأشكال والقوالب.. إنه الفنان الكبير عمر الشريف، الذى تحل غدا 10 يوليو ذكرى رحيله.

ومنذ بداياته، اختطف الأنظار فى السينما المصرية، وحظى بمكانة كبيرة بعدما قدم أعمالًا تعلق بها الجمهور، ثم انطلق إلى العالمية مشاركًا فى الكثير من الأفلام الهامة، مثل «لورانس العرب».

ولد ميشيل ديمترى شلهوب، الاسم الحقيقى لعمر الشريف، بالإسكندرية، وكان والده تاجر أخشاب، وأراد أن يعمل ابنه فى هذه المهنة، إلا أن نجله كان شغوفًا بالتمثيل الذى بدأه على خشبة مسرح كلية فيكتوريا التى كان يدرس بها، حيث شارك فى المسرح المدرسى وعمره لم يتجاوز ١٢ عامًا.

تزوج عمر الشريف من الفنانة المصرية فاتن حمامة عام ١٩٥٥ بعد قصة حب كبيرة، خلدت فى تاريخ السينما المصرية، خاصة أنه أعلن إسلامه من أجل الزواج بها، ومثلا معًا فى العديد من الأفلام، بداية من فيلم «صراع فى الوادى»، وانتهاء بـ«نهر الحب»، وأنجبا ولدًا وحيدًا هو طارق الشريف، ثم انفصلا عام ١٩٧٤، ولم يتزوج عمر الشريف بعدها.

وكان آخر أعماله فيلم «ألف اختراع واختراع وعالم ابن الهيثم» إخراج أحمد سالم، والذى كان جزءًا من حملة الأمم المتحدة للسنة الدولية للضوء، والتى تديرها منظمة اليونسكو.

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى: لست طرفًا فى هدم "مطعم الساحل الشمالى".. ولم أسافر منذ أسبوع

واحد تحت التراب والثاني في السجن.. أم توأم تصرخ: "مرات ابني شيطانة"

تطوير الساحل «الطيب»!

مؤلف أغنية"سطلانة" يرد على غضب جمهور الزمالك منها.. ويكشف سبب نجاحها

تحويشة العمر

"مراتي على السرير وأخويا في الدولاب".. مفاجأة صادمة لتاجر دواجن بالمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب