نجل عبد المنعم مدبولي عن والده: "كان بيمشي في الشارع يغني ويقلد أصوات البياعين"

قال أحمد عبدالمنعم مدبولي نجل الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، إن والده كان يحب الغناء طيلة عمره، معقبًا: "كان يحب الغناء وهو يمشي في الشارع، حتى أنه كان يحكي لنا أنه عندما كان طفلاً في المدرسة كان يسير في الشارع وحيدًا ويستمر بالغناء".

وأضاف نجل الفنان عبدالمنعم مدبولي، خلال لقاءه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن الفنان عبد المنعم مدبولي بدأ الغناء من خلال تقليده الباعة الجائلين الذين كانوا يضيفون نغمة على النداء المخصص للبضاعة التي يبيعونها أو سلعة، لكنه لم يكن يغني لنا في المنزل بل كان يغني لنفسه، وكان يحب الاستماع لأغاني أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.

وتابع: "كوني نجل فنان شهير خدمني وأشقائي وأضرنا في الوقت ذاته.. الكثيرون رغبوا في التقرب إلينا.. كما كانت العين علينا في أي عمل نقوم به، متابعا: «مكناش عارفين نتشاقى.. أو نعيش حياتنا كأطفال.. خاصة عشنا بمنطقة مصر الجديدة وقتها والناس كلها كانت عارفة بعضها»، لافتا إلى أن «ماما كانت بتعرف بأي حاجة نعملها وكانت تتابع معانا التربية أكتر من بابا.. كنا تحت الميكروسكوب".