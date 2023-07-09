"اختلفوا على الأتعاب".. محام يقتل عاطل بشبين القناطر

شهد مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية جريمة قتل محام لعاطل حدثت بينهما مشادة كلامية على أتعاب قضية مخدرات تطورت لمشاجرة طعن كل منهما الآخر.

البداية عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة شخص مقتول عند منطقة طريق الصافورى بدائرة المركز وبه عدة طعنات نافذة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، ومعاونة النقيب محمد مجدى النبراوى والنقيب عبدالرحمن بيومى معاونى رئيس المباحث وفاة شخص مقيم بمنطقة العرب دائرة المركز وبه 5 طعنات نافذة بالجسد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة محام يبلغ من العمر 37 عاما، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعن كل منهما الآخر وأصيب المحامي بطعنة وجرى التحفظ عليه.

ودلت التحريات، أنه نشبت مشادة كلامية فيما بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات على مخدرات وطعن كل منهما الآخر، حتى استخلص المحامي السكين وطعن المجني عليه عدة طعنات أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.