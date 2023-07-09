بدء فعاليات ندوة "كيف أصبح الزجل شعرا" فى صالون أحمد حجازى ببيت الشعر (صور)

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة بعنوان: «كيف أصبح الزجل شِعرًا» ضمن الفعاليات الثقافية، التي ينظمها صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي ببيت الشعر العربي -مركز إبداع الست وسيلة- التابع لقطاع التنمية الثقافية.

ويشارك في الأمسية الثقافية، بحضور الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، كلٌّ مِن: الشاعر أمين حدَّاد، و الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتدير الأمسية: الكاتبة صفاء النجار.

ويتفرع عن اللقاء الثقافي وصلة غنائية تحيها فرقة "حبايبنا" وأعضاؤها المشاركون هم: الفنان ماجد سليمان، الفنانة ميرفت الجسري، الفنانة منة سليمان.

جدير بالذكر أن بيت الشعر العربي ينظم يوم الأحد من كل أسبوع: ملتقى وورشة بيت الشعر في تمام الساعة الـ5 مساءً، قبيل الأمسية الثقافية والتي تنعقد بعده مُباشرةً في ذات اليوم من كل إسبوع كذلك في تمام الـ7 مساءً.

يذكر أن الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، شاعر مصري ولد عام 1935 بمحافظة المنوفية، تلقى تعليمه الأوَّلي والثانوي بمصر، وحصل على الدبلوم من مدرسة المعلمين بشبين الكوم عام 1955،وأكمل دراسته في باريس، وحصل على درجة الليسانس من المدرسة العُليا للعلوم الاجتماعية سنة 1978، ثم حاز دبلوم الدراسات المعمقة في الأدب العربي من جامعة السوربون الجديدة عام 1979.

ظهر شغفه بكتابة الشعر منذ نعومة أظافره؛ فكتب أول قصائده قبل أن يبلغ العشرين من عمره، وهي القصائد التي نشرها فيما بعد ضمن ديوانه الأول "مدينة بلا قلب"، عام 1959، وله بعد ديوانه الأول ست دواوين، وهم: أوارس 1959، لم يبقى إلا الاعتراف 1965، كائنات مملكة الليل 1979، أشجار الأسمنت 1989، وطلل الوقت 2011.

ويرأس حجازي -حاليـًا- مجلس أمناء بيت الشعر العربي منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا.

IMG-20230709-WA0034

IMG-20230709-WA0030