أسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عبدالمنعم مدبولى (فيديو)

حكت الإعلامية سناء منصور أسرارًا لأول مرة عن الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، قائلة: "كنا في إذاعة الشرق الأوسط، نقدم برنامج اسمه "ضيف على الفطار"، وكان برنامج على الهواء ومدته ما بين 3 إلى 4 ساعات".

وأضافت منصور، خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أنه في ذات المرات، كنا نستضيف الفنان حسين فهمي، وتم تحضير كل شيء في انتظار النجم، فتحدث معنا وبعد ذلك جعل والدته تتحدث معنا لأنه كان يصور أحد الأعمال وانشغل في التصوير، واعتذر في آخر دقيقة، وكان معنا 3 إلى 4 ساعات على الهواء لا يوجد معنا فيهم نجم، وكان من المستحيل إحضار نجم في هذه الفترة الصغيرة، ونزلت زميلتنا إيناس جوهر للبحث عن أي فنان في الاستديوهات، فنزلت ووجدت الأستاذ عبدالمنعم مدبولي في فترة استراحة من تصوير أحد أعماله للتليفزيون، حيث كشفت له إيناس جوهر عن الموقف البشع الذي تعرضنا له كمذيعين".

وتابعت الإعلامية سناء منصور:"بكل أريحية وعظمة وإحساس بمسئولية الهواء، قال الأستاذ عبدالمنعم مدبولي إنه سيحضر اللقاء، واعتذر من المخرج للتليفزيون، وقال له بعد الاستراحة سأتأخر قليلًا حتى أنهي لقائي مع الأولاد.. لم نكن محضرين أي شيء للقاء الأستاذ عبدالمنعم مدبولي، لكنه بجماله وشخصيته وأستاذيته وعبقريته استطاع أن يكون على الهواء 3 إلى 4 ساعات".