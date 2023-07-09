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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وقف شامل ومستدام لإطلاق النار.. المحددات المصرية لحل أزمة السودان

حل أزمة السودان
حل أزمة السودان

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" المحددات المصرية لحل أزمة السودان، والتي تتمثل في ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار.

المحددات المصرية لحل أزمة السودان

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن من أبرز المحددات المصرية لحل أزمة السودان، وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان.

كما ترى مصر أن النزاع في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين، وكذلك ضرورة مساعدة السودان على إيقاف النزاع.

بالإضافة إلى ضرورة احترام إرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمة السودان الراهنة.

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