خبير صناعات: افتتاح مصنع "غزل 4" له مردود إيجابى على الصناعة الوطنية

علق الدكتور عبدالغني الأباصيري، خبير الصناعات النسيجية، على افتتاح مصنع للغزل والنسيج في المحلة، موضحاً جهود الدولة في الارتقاء بصناعة الغزل والنسيج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن افتتاح مصنع "غزل 4" سيكون له مردود إيجابي على الصناعة الوطنية، وأهمها زيادة الصادرات.

وأضاف، أن مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

وأشار إلى أن مساحة مصنع غزل (4) تبلغ 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.