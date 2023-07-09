للحد من المخالفات.. "الرى": إزالة 33 تعديًا على نهر النيل وفرعيه فى 5 محافظات

واصل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على مختلف المجاري المائية ونهر النيل بفرعيه رشيد ودمياط، ضمن الموجة الحادية والعشرين من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة عبر التعاون مع عدة وزارات وجهات مختلفة بالدولة منها التنمية المحلية وشرطة المسطحات المائية.

فى ذات الإطار، نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، حملة إزالات مكبرة للتعديات على نهر النيل والترع والمنافع الرى والصرف، حيث تم إزالة 33 حالة تعد فى محافظات "المنوفية- البحيرة- كفرالشيخ- سوهاج- قنا"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل ٨١١١٧ إزالة منذ انطلاق الحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة وإزالة كافة التعديات والمخالفات على نهر النيل فى عام 2015.

الحد من المخالفات المتعددة والبناء على شاطيء النيل

كما تسعى وزارة الموارد المائية والرى، من خلال تنفيذ حملات الإزالة الموسعة إلى الحد من المخالفات المتعددة ومنها البناء على شاطيء النيل والتشوينات وإنشاء أسوار بالطوب، أضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية لتحقيق الردع اللازم وعدم العودة إلى المخالفة من جديد.

إزالة التعديات

من جهته أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى ، إستمرار تنفيذ حملات الإزالة فى جميع المحافظات المطلة على نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة واستفادة كل القطاعات منها.

إزالة التعديات

كذلك، أكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، استمرار المتابعة اليومية لمنع أي مخالفات فى المهد وإزالتها على نفقة المخالفين لعدم العودة إليها من جديد، خاصة التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لذلك، لافتا إلى اختلاف أشكال وأحجام التعديات، ومنها ردم فى مجري النيل والمجارى المائية وبناء أسوار ووضع تشوينات.