السوبرانو نيفين علوبة تحكى تفاصيل بدايتها مع الغناء فى الأوبرا

أعربت السوبرانو نيفين علوبة، عن مفاجأتها بالحصول على وسام "الفنون والآداب" من السفارة الفرنسية، قائلة: "جاءني هاتف من السفير الفرنسي، وأرسلوا لي إيميل بأنه تم اختياري فارسا لهذا اللقب، وقاموا بتنظيم كواليس الحفل لتسلم الوسام".

وأضافت السوبرانو نيفين علوبة، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور، وجاسمين طه، عبر فضائية dmc: "كنت فخورة جدًا بحصولي على هذا اللقب، لم أكن أنتظر الحصول على أي شيء".

وأوضحت أنها كانت حريصة في هذ ا الاحتفال على حضور أسرتها الصغيرة، لافتة إلى أنه في مجال الفن كانت الأستاذة الدكتورة نبيلة عريان أول واحدة سمعتها تغني أوبرا، وقد كانت صديقة العائلة، معقبة: "كانت بالنسبة لي وقتها المثل الأعلى، حيث استمعت لها في عمر الـ8 سنوات".

وكشفت السوبرانو نيفين علوبة، عن تفاصيل بداياتها مع الغناء في الأوبرا، وسر انجذابها ليه، قائلة: "والدتي كانت مهتمة بتعليمي أنا وأختي البيانو منذ صغرنا، حيث بدأت عزف البيانو في عمر السبع سنوات".