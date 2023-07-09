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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خلال أيام.. انطلاق مهرجان العلمين "الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط"

مهرجان العلمين الحدث
مهرجان العلمين "الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط

كشفت ميرنا عادل، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، عن فعاليات مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هذا المهرجان من أفضل الطرق لتقديم مدينة العلمين الجديدة للناس، والناس في مصر والوطن العربي يستحقون العروض والكرنفالات التي سيتم تنظيمها في الأيام المقبلة.

وأضافت، أن العلمين الجديدة تستحق هذا الشكل من العرض للمصريين والمواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي.

وأشارت إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم انطلاق مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الكرنفال سيتم من خلال 44 يومًا من العروض الفنية والفعاليات المستمرة، بجانب الحضور الضخم، بحوالي مليون زائر.

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