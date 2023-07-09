تطوير منظومة العدالة فى عهد الرئيس السيسى.. تقرير لـ"إكسترا نيوز"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن تطوير منظومة العدالة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال التقرير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي والاستفادة من المزايا التي يتيحها التطور التكنولوجي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.

وأضاف أن الدولة أدخلت التقاضي الإلكتروني إلى منظومة العدالة، في إطار رؤيتها الرامية نحو التحول الرقمي، كما شملت عملية التطوير مجالات قيد الدعاوى إلكترونيًا والسداد الإلكتروني للمصروفات.