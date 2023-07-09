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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأسخن منذ 44 عامًا.. تحذيرات عالمية من التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قالت الإعلامية سناء منصور، إن هناك تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، وذلك بسبب الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة حول العالم كله بسبب التغيرات المناخية الحادة. 

وأضافت منصور، خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن الأمم المتحدة قالت في بيان لها، إن التغير المناخي خرج عن السيطرة، وأظهرت إحصائيات أن متوسط درجة الحرارة العالمي سجل أعلى درجة على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي، وأن درجات الحرارة تجاوزت خلال الأسبوع الماضي من هذا العام، كل مستويات الحرارة منذ 44 عامًا مضى.

وأوصت بضرورة الإكثار من شرب المياه قدر المستطاع، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الفاكهة وخاصة البطيخ لأنه يعمل على ترطيب الجسم ويساعد على حماية الجسم من الإجهاد الحراري. 

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