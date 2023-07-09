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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انطلاق الدورة التدريبية للكوادر الأمنية العربية بأكاديمية الشرطة

صورة جماعية من الحدث
صورة جماعية من الحدث

بدأت، أمس، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان حول "مكافحة العنف ضد المرأة" بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية وبالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بوزارات الداخلية العربية.

وخلال كلمته في افتتاح البرنامج التدريبي للدورة أوضح اللواء أسامة خلف مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان أن الدورة التدريبية تأتي في إطار الدور الذي يضطلع به المكتب في مجال المساهمة في تنمية قدرات الكوادر الأمنية العربية لا سيما في مجالي الإعلام الأمني وحقوق الإنسان.

وأكد أهمية عقد مثل تلك الدورات وغيرها من الفعاليات ذات الصلة بما يسهم في تبادل الخبرات والرؤى بين الكوادر الأمنية العربية ويعزز سبل التعاون الأمني العربي المشترك.. موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد وتنظيم الدورة التدريبية.. معربًا عن أمله في أن تسهم الدورة التدريبية في النهوض بالمستوى العلمي والمعرفي للمشاركين.

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