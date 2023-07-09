متحدث الرئاسة: مصر تستضيف مؤتمر "قمة دول جوار السودان" لبحث سبل إنهاء الصراع

الخميس المقبل..

أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن أن مصر سوف تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان يوم 13 يوليو الجاري.

وأشار متحدث رئاسة الجمهورية إلى أن ذلك يأتى في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وقال: "تستضيف مصر في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة".