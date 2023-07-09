دهستهم سيارة ربع نقل.. مصرع 3 فى حادث تصادم بالشيخ زايد

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف الطريق الصحراوى بمدينة الشيخ زايد في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف الطريق الصحراوى فى الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف، ونتجت عن الحادث وفاة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.