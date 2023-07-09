افتتاح فعاليات البرنامج التطبيقي على الإدارة الرقمية ببورسعيد

افتتحت فعاليات البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات والذي يتم تنفيذه خلال الفترة 9-11 يوليو 2023، تحت إشراف كل من المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ويستهدف البرنامج 33 موظفاً من العاملين ذوي الصلة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية/الاستثمارية بديوان عام المحافظة والمديريات والمراكز والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم.

بعض المستفيدين خلال المشاركة في التدريب

ويستهدف البرنامج تهيئة العاملين بالمحافظة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة.

كما يستهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

بعض المستفيدين خلال المشاركة في التدريب

يأتي البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات تنفيذاً لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالاً لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة، بما في ذلك بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين، لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين قيادات الوزارة والمحافظة لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحافظة ودعم استدامة الأعمال.