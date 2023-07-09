هبوط حاد لمؤشرات البورصة فى الختام.. وEGX70 يهوى قرب 7%

شهدت البورصة المصرية، في ختام معاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، انخفاضًا كبيرًا في أسهم ومؤشرات البورصة بسبب المبيعات العشوائية للمستثمرين المصريين الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وتزامن ذلك مع طرح أسهم شركة طاقة عربية للتداول في البورصة المصرية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 37 مليار جنيه بعد استقطاع القيمة السوقية لأسهم شركة طاقة عربية، حيث بلغ حجم التعاملات نحو 1.362 ألف سهم فقط، ليغلق عند مستوى تريليون و660 مليار جنيه.

وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" انخفاضًا حادًا بنسبة 3.2%، بما يعادل 547 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 16555.12 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة حادة بلغت 6.9%، بما يعادل 239.8 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3234.35 نقطة، مما ساهم في امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي انخفض بنسبة بلغت 6.38%، لينهي تعاملات اليوم الأحد عند مستوى 4818.04 نقطة، وذلك بالتعامل على نحو 769 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 73.8 ألف صفقة بيع وشراء.