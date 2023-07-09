ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لعامل و5 سنوات لشقيقه لاتهامهما بقتل شخص فى سوهاج

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ي.م.ع"، عامل، بالسجن المؤبد، كما عاقبت شقيقه المتهم "ح.م.ع" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ع.ف.م" بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات عن أن المتهم وشقيقه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، فقاما بإطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزتهما، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

الأكثر قراءة

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

صفقة بـ4 ملايين جنيه.. سيدة تستغل ابنها فى تصنيع الاستروكس بالمقطم

يحضره نجوم الفن والرياضة.. تفاصيل حفل توزيع جوائز مهرجان العلمين الجديدة 2023

وزيرة البيئة: حملة تنظيف قاع البحر بالأنفوشى الأكبر لأهميته التاريخية

الزمالك يصعّد الناشئين للفريق الأول قبل مباراة الأهلى

ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي طوخ بديرمواس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية