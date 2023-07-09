قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات خلال يونيو

استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى توعية أبناء المجتمع المصري بما تقوم به الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وطلبة المدارس والجامعات، خلال يونيو، شملت عددًا من القواعد والوحدات العسكرية والمشروعات الإنتاجية والتنموية لمتابعة الطفرة الهائلة التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء لعدد من طلبة الجامعات، وذلك لتعزيز قيم الولاء والانتماء والتوعية بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودورها فى خدمة المجتمع وتنمية سيناء بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما تم تنظيم مشروعين للتدريب العملى المشترك بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية بمحافظتى الشرقية وجنوب سيناء تضمنت الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظتين.

وفى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات ذوى الهمم من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية بهدف تنمية الثقة بأنفسهم وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.