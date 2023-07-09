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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى مصر وعواصم العالم

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الإثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 2.5 و3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 24
دمنهور 35 23
وادى النطرون 36 23
كفرالشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 24
دمياط 32 24 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 23
العريش 32 24
رفح 32 25
رأس سدر 35 24
نخل 36 20
كاترين 34 17
الطور 34 26
طابا 35 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 29 23
مطروح 30 24
السلوم 32 20
سيوة 38 23
رأس غارب 39 28
الغردقة 38 29
سفاجا 39 30
مرسى علم 38 29
شلاتين 37 29
حلايب 35 28
أبورماد 36 28 
رأس حدربة 34 27
الفيوم 35 25
بني سويف 36 25
المنيا 36 24
أسيوط 37 23
سوهاج 38 25
قنا 41 28
الأقصر 39 28
أسوان 41 29
الوادى الجديد 40 26
أبوسمبل 40 28


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:


العظمى الصغرى
مكة 42 30
المدينة 41 29 
الرياض 47 30
المنامة 40 32
أبوظبى 44 32
الدوحة 40 32
الكويت 47 31
دمشق 34 19
بيروت 29 26
عمان 30 19
القدس 29 19
غزة 29 25
بغداد 44 30
مسقط 34 33
صنعاء 31 17
الخرطوم 41 29
طرابلس 34 25
تونس 38 24
الجزائر 36 25
الرباط 30 22
نواكشوط 36 25


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 25 12
إسطنبول 30 19
إسلام آباد 34 23
نيودلهى 31 26
جاكرتا 32 24
بكين 39 26
كوالالمبور 32 24
طوكيو 36 26
أثينا 33 23
روما 37 21
باريس 30 18
مدريد 40 24
برلين 27 16
لندن 24 17
مونتريال 25 19
موسكو 20 12
نيويورك 27 21
واشنطن 29 18
أديس أبابا 22 14
 

الأرصاد الأرصاد الجوية العواصم العربية والعالمية درجات الحرارة البحر الاحمر

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