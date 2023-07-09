نتائج جامعة جنوب الوادي 2023.. انتشرت عمليات البحث عن نتائج جامعة جنوب الوادي لعام 2023 على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث جوجل العالمي. وفي هذا التقرير، سنستعرض نتائج الامتحانات ورابط الاستعلام عنها.

خطوات الحصول على نتائج جامعة الوادي 2023

هناك عدة خطوات للحصول على نتائج الطلاب جامعة جنوب الوادي للترم الثاني 2023، وهذه الخطوات كالآتي:

نقوم بالدخول على رابط www.svu.edu.eg .

الدخول على الرابط المخصص لنتائج جامعة جنوب الوادي.

اختيار اسم الكلية.

اختيار الفرقة التي ننتمي لها.

اختيار القسم.

اختيار نظام الدراسة سواء كان انتظام أو انتساب.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على اعرض النتيجة.

نتائج جامعة جنوب الوادي 2023.. طريقة الحصول على رقم الجلوس

وكانت حددت جامعة جنوب الوادي شرط إدخال رقم الجلوس للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعة.

كما حددت من خلال موقع جامعة جنوب الوادي، رابط يمكن من خلاله الحصول على رقم الجلوس، وهذا من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على موقع جامعة جنوب الوادي، من هنا.

ـ سيظهر لك صفحة نتائج جامعة جنوب الوادي، وبالجوار لمعرفة رقم الجلوس اضغط هنا، قم بالضغط عليها.

ـ ادخل البيانات المطلوبة وهي: العام الأكاديمي، الكلية، الفرقة، القسم أو الشعبة، الفصل الدراسي، الفصل الدراسي.

ـ ثم اضغط على استكمال.

نتائج جامعة جنوب الوادي 2023.. يذكر أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات في بعض الكليات، ومن بينها كلية التجارة والآداب والحقوق، وتمت الموافقة على النتائج من قِبَل عمداء الكليات. تم عرض النتائج على حوائط المدرجات الرئيسية وأمام مكتب شؤون الطلاب في كل كلية.

معلومات لا تعرفها جامعة جنوب الوادي

تأسست جامعة جنوب الوادي كمؤسسة بحثية وجامعة لخدمة الطلاب، وتقع في مدينة قنا بصعيد مصر، وتغطي مساحة كبيرة من صعيد مصر، بما في ذلك محافظتي قنا والغردقة.

كما يوجد حرم الجامعة الرئيسي في مدينة قنا، وتضم الجامعة حوالي 20 كلية ومعهدين.

بينما بدأت الدراسة في هذه الجامعة كفرع من جامعة أسيوط عام 1970، وانفصلت عنها في شهر يناير عام 1995.

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