مهرجان العلمين الجديدة 2023.. تفاصيل بطولة مصر الدولية لسباق السيارات

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 تحت شعار «العالم علمين» بداية من الخميس 13 يوليو وحتى 26 أغسطس المقبل، في أقوى وأضخم فعاليات ترفيهية رياضية فنية في الشرق الأوسط حيث حرص القائمون على الفعاليات على توفير كل الدعم اللوجستي والفني، لتقديم موسما ضخما سيكون محط أنظار المنطقة ومقصد السياحة العربية والعالمية.

- مهرجان العلمين الجديدة 2023

ومن المقرر أن يشهد مهرجان العلمين مجموعة من الفعاليات الضخمة ترفيهيا ورياضيا وفنيا بمشاركة عدد كبير من النجوم العالميين ونجوم الفن والرياضيين، ومنها بطولة مصر لسباق السيارات.

وعلمت "الدستور" أن الحدث الدولي في عالم السيارات "بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات"، سيكون بمشاركة 125 سائقا محليا ودوليا، ومن المقرر أن يقام السباق في الفترة من 17 إلى 19 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة طويلة من الفعاليات التي تستمر بعضها على مدار أيام المهرجان وفعاليات أخرى خلال أيام محددة.

ومن المقرر أن يحظى سباق السيارات الدولية باهتمام عالمي كبير من عدد الدول، مع مشاركة عدد من أهم سائقي العالم في هذه السباقات وتم تجهيز ساحات ومضامير السباق بشكل مميز سيظهر بشكل عالمي خلال فعاليات البطولة.

وفي سياق متصل، يستعد "الميجا ستار" تامر حسني لأضخم حفلات الصيف من خلال حفلته بمهرجان العلمين الجديدة 2023 بمدينة العلمين كأولى حفلات المهرجان والتي تقام 21 يوليو الجاري.

وأطلقت الجهة المنظمة للمهرجان "البرومو" الترويجي للحفلة الجديدة على أنغام أحدث أغاني النجم تامر حسني "هرمون السعادة" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفسه الاسم، وأظهر "البرومو" الحضور الجماهيري الطاغي لتامر خلال حفلاته السابقة.

وبدأت شركة "تذكرتي" الرائدة في تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية وحجز تذاكر الفعاليات، فتح باب الحجز لحفلة النجم تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة، كأولى حفلات مهرجان العلمين.