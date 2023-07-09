منحه الرئيس وسام الجمهورية.. السيرة الذاتية لرئيس النيابة الإدارية السابق

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عدلي عبدالفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، بعدما خلفه اليوم المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد من مواليد 4 ديسمبر 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من كلية الحقوق- جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

وله سجل حافل بالعطاء خلال مسيرته العملية بالنيابة الإدارية، حيث التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجًا فى مناصبها القضائية المختلفة، وتولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، وهي:

1- نيابة بنها الفترات (1976- 1979)، (1982– 1987)

2- نيابة مطروح الفترة من (1979- 1982)

3- نيابة طنطا/أول (1987– 1992)

4- نيابة شبرا الخيمة (1992– 1994)

5- انتدب سيادته للعمل بوزارة العدل- إدارة المحاكم (1994– 2008)

6- وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة (2008)

7- مديرًا لنيابة بنها/ ثان (2009/ 2010)

8- مديرًا لنيابة شبين الكوم أول (2010– 2014)

9- مديرًا لنيابة طنطا/ رابع (2014- 2016)

10- وكيلًا للمكتب الفني بشبرا الخيمة (2016/ 2017)

11- مديرًا لنيابة بنها/ ثان (2017)

12- وكيلًا للمكتب الفني بشبرا الخيمة (2017/ 2018)

13- مديرًا لفرع الدعوى ببنها (2018– 2021)

14- مديرًا للمكتب الفني ببنها (2021/ 2022)

15- عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية اعتبارًا من أكتوبر 2021

وحتى صدور القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2022 بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى نهاية فترته اليوم.