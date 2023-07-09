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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

منحه الرئيس وسام الجمهورية.. أبرز المعلومات عن رئيس محكمة النقض السابق

المستشار محمد عيد
المستشار محمد عيد محجوب

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للقاضي محمد عيد محمد محجوب رئيس محكمة النقض السابق بعد تقاعده، حيث خلفه اليوم المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد رئيسًا لمحكمة النقض.

ولد القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى في 30 مايو من عام 1953، وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1976، وعُيِّنَ معاونًا للنيابة العامة عام 1977، وتدرج في الوظائف والمناصب القضائية المختلفة بين النيابة العامة والقضاء، حتى عُيِّنَ نائبًا لرئيس محكمة النقض عام 1999.

كما تولى القاضي محمد عيد محجوب عددًا من المناصب المهمة داخل محكمة النقض، من بينها المستشار الفني لرئيس المحكمة، ثم أمينًا عامًا مساعدًا للمحكمة، ثم أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى.

وعمل أيضاً أميناً عاماً للجنة شئون الأحزاب السياسية لمدة 12 عاما، كما عمل عضواً باللجنة العليا للإصلاح التشريعي منذ عام 2014، كما عين عضواً بلجنة الخبراء التي تولت إعداد مشروع دستور 2014، وتولى أيضاً منصب مساعد أول وزير العدل ابتداءً من العام 2017 وحتى عام 2020، ثم تولى رئاسة الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.

السيرة الذاتية 

مساعد أول لوزير العدل منذ يوليو 2017.

- عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي منذ 2014.

- شغل منصب المستشار الفني لرئيس محكمة النقض بين 2009 و2012.

- أمين عام مساعد لمجلس القضاء الأعلى بين 2001 و2009.

- نائب رئيس محكمة النقض بين 1999 و2001.

- محام عام في نيابة النقض بين 1993 و1999.

- رئيس محكمة ابتدائية بين 1986 بين 1990، وقاض في المحاكم الابتدائية بين 1983 و1986.

- وكيل في النيابة العامة بين 1980 و1983.

- معاون في النيابة بين 1977 و1980.

- حاصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة.

يُشار إلى أن منصب رئيس محكمة النقض، يتم اختياره من أقدم 6 أعضاء في المحكمة.

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