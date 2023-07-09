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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السيسى يشهد حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

الرئيس السيسى ورؤساء
الرئيس السيسى ورؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدًا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

 

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