عقب إصابة شخصين.. معاينة شقة نشب بها حريق فى المريوطية

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة شقة سكنية اشتعل بها حريق بمنطقة المريوطية، مما أسفر عن إصابة شخصين لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات.

كما استمع رجال المباحث لأقوال المصابين، ولم يشتبها في اندلاع الحريق جنائيًا، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المريوطية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه.

وتمت السيطرة عليه، حيث أسفر عن إصابة شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.