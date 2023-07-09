"مراتي على السرير وأخويا في الدولاب".. مفاجأة صادمة لتاجر دواجن بالمنصورة

العمل هادئ اليوم بخلاف الأيام السابقة، لا يقبل الزبائن على محله فقرر تاجر الدواجن العودة إلى منزله مبكرا في غير موعده مساء اليوم، وفور دخوله إلى منزله لاحظ ارتباك زوجته لكنه لم يهتم، وتوجهت زوجته للاستلقاء على السرير مدعية النوم بينما توجه هو لإخراج ملابسه من الدولاب ليجد مفاجأة صادمة باختباء شقيقه الأصغر بداخله.

المشهد لم يستدعِ التفكير فزوجته ترتدي ملابس شفافة فاضحة اعتقد في البداية أنها بسبب حرارة الجو لكن وجود شقيقه داخل دولاب غرفة النوم فسر الأمر، تاجر الدواجن المصدوم لم يرغب في ارتكاب جريمة يندم عليها بعد اكتشاف خيانة زوجته وشقيقه له إنما جلس أمامهم ومنعهم من الهروب ورفع هاتفه للاتصال بالنجدة لتحرير محضر بالتلبس واتهام كلاهما بالزنا.

وألقت أجهزة الأمن في المنصورة القبض على سائق، وزوجة شقيقه تاجر دواجن، بعد اتهام شقيق الأول وزوج الثانية لهما بضبطهما داخل غرفة نومه.

اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بتلقي بلاغ من"أ.خ.م.إ"، 34 عاما، تاجر دواجن ومقيم بإحدى قرى مركز المنصورة بأنه فوجئ خلال عودته إلى المنزل وفتحه الدولاب لتغيير ملابسه بوجود شقيقه داخله بحجرة نومه وتواجد زوجته على الفراش بذات الغرفة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وبالفحص تبين وجود "م" 24 عاما، سائق شقيق المُبلغ وزوجته تدعى "ش.ع.م"، 25 عاما.

واتهم المُبلغ شقيقه وزوجته بالزنا وإقامة علاقة غير شرعية دون علمه واستغلالهما تغيب الزوج عن المنزل للعمل ليأتي شقيقه لممارسة الرذيلة معها.

وبمواجهة المشكو في حقهما أقرا واعترفا بارتباطها بعلاقة غير شرعية، وتحرر المحضر 6141 إداري مركز المنصورة لسنة 2023 والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.