آثار الإسكندرية تواصل متابعة مشروع ترميم مبنى سراى الحقانية

أجرى محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، جولة تفقدية لمشروع ترميم مبنى محكمة سراي الحقانية، وهي من أقدم وأكبر المحاكم الأثرية بمصر حيث تحتوي على 250 غرفة واربع قاعات محكمة.

وتابع "متولي" سير الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات، ورافقه خلال الجولة كريم عودة مدير منطقة آثار غرب الإسكندرية، ومفتشو الآثار المشرفون على المشروع.

وأشار إلى أن سراى الحقانية مسجلة كأثر بالقرار رقم 196 لسنة 2001، وأنشئت عام 1293/ 1876م فى عصر الخديو إسماعيل لتطبيق نظام المحاكم المختلطة، وتم تجديدها عام 1303ه/ 1886م فى عصر الخديو توفيق ثم جددت مرة أخرى فى عصر الملك فاروق عام 1938م، وقد شهدت قاعات المحكمة أشهر القضايا مثل حادثة دنشواى وقضيتى ريا وسكينة وسفاح الإسكندرية.

كما توجد لوحة تأسيسية بواجهة المدخل الرئيسى تشير إلى تجديد مبنى سراى الحقانية عام 1303ه/ 1886م، ويؤكد ذلك طريقة البناء التى ترجع لعصر أسرة محمد على، كما أن طراز بناء المحكمة وزخارفها يشبه الطرز والزخارف السائدة بأوروبا فى ذلك الوقت وهو أسلوب معمارى انتشر فى مصر فى عهد الخديو إسماعيل.

وصف ومكونات سراي الحقانية

بنيت المحكمة على الطراز الإيطالى من مبنى مستطيل مكون من خمسة طوابق وبدروم متباينة الارتفاعات، ومواد البناء هى الحجر الجيرى والطوب الأحمر واستخدام كمرات حديد وبراطيم خشبية فى الأسقف.

ومبنى سراى الحقانية يشمل أربع واجهات، وتعد الواجهة الشمالية هى الواجهة الرئيسية وبها المدخل الرئيسى يفتح بها نوافذ مستطيلة، والواجهة مقسمة لأربعة مستويات، المستوى الأول من أسفل ويفتح به نوافذ البدروم، والمستوى الثانى وبه نوافذ الطابقين الأول والثانى، والمستوى الثالث وبه نوافذ الطابقين الثالث والرابع، والمستوى الرابع وبه نوافذ الطابق الخامس.

ويزين أعلى المدخل الرئيسى فرانتون بداخله دائرة يحيط بها إكليل من فرع نباتى من غصن الزيتون، وبداخل الدائرة عبارة " العدل أساس الملك سنة 1303" وعلى الجانبين زخارف نباتية تشبه سعف النخيل أو أغصان الزيتون ويعلوها ما يشبه اللفافة الورقية وقد تم تنفيذ ذلك باللون الأخضر، ويزين وسط المدخل عامودين يستندا إلى دعامتين ويتوجهما تاج إيونى وزخرفة البيضة.

ويعلو المدخل إطار مستطيل نقش فيه "سنة 1886 إفرنكية سراى الحقانية سنة 1303 هجرية" ويلى المدخل ردهة على جانبيها نوافذ خشبية يليها المداخل الرئيسية وهم ثلاثة مداخل أوسعها الأوسط والمعقود بعقد نصف دائرى، أمّا المدخلان الجانبيان فهما مستطيلا الشكل، وعلى يمين ويسار الردهة يوجد مدخلان يؤديان إلى ممر ممتد من الشرق للغرب ثم ينعطف فى نهايته إلى الجنوب ثم ينعطف ثانية إلى الغرب ويفتح به حجرات على الجانبين.

مشروع ترميم مبنى سراي الحقانية

مشروع ترميم مبنى سراي الحقانية

مشروع ترميم مبنى سراي الحقانية

مشروع ترميم مبنى سراي الحقانية

مشروع ترميم مبنى سراي الحقانية