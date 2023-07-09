محافظة القاهرة تقرر إعادة تخطيط حى عين شمس

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم قرار محافظ القاهرة رقم 1830 لسنة 2023 بشأن اعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمنطقة المحصورة بين شوارع (عبدالحليم محمود- الحرية- أحمد عرابى) بحى عين شمس المقدم من الهيئة القومية للإنتاج الحربى (المعد بواسطة مكتب الاستشاريين المتحدين للتخطيط والتصميم العمرانى).

ونص القرار رقم 1830 لسنة 2023: بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة منا بتاريخ 10 /11 /2022.

وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 /11 /2022؛ وعلى صورة كتاب وزارة التنمية المحلية برقم (1/111) بتاريخ 22 /1 /2023 والمرفق به صورة كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-1547) بتاريخ 13 /1 /2023 المتضمن موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المشروع.

قـرر: المادة الأولى- اعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمنطقة المحصورة بين شوارع (عبدالحليم محمود- الحرية- أحمد عرابى) بحى عين شمس المقدم من الهيئة القومية للإنتاج الحربى (المعد بواسطة مكتب الاستشاريين المتحدين للتخطيط والتصميم العمرانى) وذلك وفقًا لما يلى:

1- اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.

2- إلغاء التخصيصات السابقة وخطوط التنظيم السابق اعتمادها والمتعارضة مع المشروع.

3- اعتماد الاستخدامات الواردة بالمشروع (إسكان- خدمات- ...........).

4- الالتزام بالاشتراطات البنائية لكل استخدام كما هو موضح بالجدول المبين بالرسم.

5- الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى الحى المختص اتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن عند إصدار التراخيص.

6- الالتزام بضوابط الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2021.

7- وفيما يخص عروض الشوارع الالتزام بالآتى: (أ) بفتح الشوارع والحارات القائمة بالطبيعة. (ب) ألا يقل عرض ممرات المشاة عن 4 م. (ج) ألا تقل الشطوفات عن نصف عرض الطريق بحد أقصى 5م.

8- التزام الحى المختص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المبانى القائمة بالمخالفة على أملاك الدولة قبل أى تعامل طبقًا للقوانين واللوائح المتبعة فى مثل هذه الحالات.

9- التزام الحى بالرجوع للجهات المختصة قبل التعامل على قطعة الأرض (رقم 13 بالرسم) المحصورة بين شارع السلام والتوفيق المحمدى وشارع عبدالحليم محمود بعد حسم النزاع القضائى بشأنها.

المادة الثانية- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.