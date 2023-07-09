محافظة القاهرة تقرر إعادة تخطيط منطقة كورنيش المعادى وأثر النبى ودار السلام

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" قرار محافظ القاهرة رقم 1923 لسنة 2023 بشأن إعلان منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى كمنطقة إعادة تخطيط.

ونص قرار محافظ القاهرة رقم 1923 لسنة 2023، بشأن إعلان منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى كمنطقة إعادة تخطيط، بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى صورة كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بتاريخ 20/10/2022 والمتضمن تكليف السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى رقم (623) بتاريخ 10/8/2022، والوارد إلى السيد د.م وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحال للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بشأن مشروع تطوير كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى المعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بقرار المحافظ رقم 7900 لسنة 2009 وتكليفها لإعداد مخطط تنموى وتحديث المخطط السابق اعتماده.

وعلى صورة كتاب السيد رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (37) بتاريخ 14/3/2023، والمرفق به صورة القرار رقم 17/23/01/28 الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (28) المنعقدة برئاسة أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31/1/2023بالموافقة على إعلان منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى كمنطقة إعادة تخطيط مع اتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية

قـرر: (المادة الأولى) إعلان منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى كمنطقة إعادة تخطيط طبقًا للحدود والإحداثيات الواردة بالرسم المرفق، وذلك تنفيذًا لما تقرر فى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (28) المنعقد برئاسة أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31/1/2023، والقرار رقم (17/23/01/28) بالموافقة على إعلان منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى كمنطقة إعادة تخطيط مع اتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.