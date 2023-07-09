ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محافظة القاهرة تقرر إعادة تخطيط منطقة كورنيش المعادى وأثر النبى ودار السلام

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" قرار محافظ القاهرة رقم 1923 لسنة 2023 بشأن إعلان منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى كمنطقة إعادة تخطيط.

ونص قرار محافظ القاهرة رقم 1923 لسنة 2023، بشأن إعلان منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى كمنطقة إعادة تخطيط، بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى صورة كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بتاريخ 20/10/2022 والمتضمن تكليف السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى رقم (623) بتاريخ 10/8/2022، والوارد إلى السيد د.م وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحال للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بشأن مشروع تطوير كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى المعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بقرار المحافظ رقم 7900 لسنة 2009 وتكليفها لإعداد مخطط تنموى وتحديث المخطط السابق اعتماده.

وعلى صورة كتاب السيد رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (37) بتاريخ 14/3/2023، والمرفق به صورة القرار رقم 17/23/01/28 الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (28) المنعقدة برئاسة أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31/1/2023بالموافقة على إعلان منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى كمنطقة إعادة تخطيط مع اتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية  

قـرر: (المادة الأولى) إعلان منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى كمنطقة إعادة تخطيط طبقًا للحدود والإحداثيات الواردة بالرسم المرفق، وذلك تنفيذًا لما تقرر فى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (28) المنعقد برئاسة أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31/1/2023، والقرار رقم (17/23/01/28) بالموافقة على إعلان منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى كمنطقة إعادة تخطيط مع اتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الأكثر قراءة

رفض طعن مرتضى منصور على استبعاده من رئاسة نادى الزمالك

الطعن مرفوض.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

"محضرش".. كواليس جلسة تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور: تقدمت بـ86 بلاغًا ضد الخطيب "لم يُحقق فى واحد منها"

إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة بمدرسة بالزقازيق للتحقيق العاجل

من مدينة العلمين الجديدة.. أحمد الطاهرى: شكرًا للرئيس السيسى على الحلم الذى أصبح حقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية