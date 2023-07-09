رئيس مياه القناة: تعاملنا باحترافية مع الأعطال والكسور المفاجئة فى وقت قياسى

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن أن مهندسي وفنيي وعمال الشركة تعاملوا فورًا باحترافية مع عدد من الكسور والأعطال المفاجئة في عدة مناطق مختلفة وتم إصلاحها في وقت قياسي وفي مدة زمنية وجيزة بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مؤكدًا أننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الأعطال المفاجئة، بإشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات على أرض الواقع.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم إصلاح أعطال مفاجئ في خط 600 مم المغذي لقرية الأبطال والتقدم وشرق البحيرات، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط 3 بوصة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وتم إصلاح خط 4 بوصة بعزبة الغطوس، وإصلاح خط 4 بوصة بعزبة الهجانة، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس نبيل عزرا، رئيس منطقة القنطرة شرق، ومحمد ممدوح رئيس الشبكات.

كما تم إصلاح عطل في كسر مفاجئ بخط قطر 300 مم بمدينة فايد، وإصلاح خط قطر 8 بوصة على طريق ترعة السويس بمدينة فايد، إصلاح خط 400 مم بر أيمن ترعة الإسماعيلية بمدينة أبوصوير، وإصلاح خط 8 بوصة بمنطقة السماكين، كما تم إصلاح خط قطر 10 بوصة بمنطقة المحسمة أسفل كوبري محور 30 يونيو التابعة لمنطقة القصاصين، وإصلاح خط قطر 600 مم الدوايدة أبوعليان بالتل الكبير.