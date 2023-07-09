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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 20 قضية مخدرات في حملات بالقليوبية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهما لـ8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 8161 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.

مديرية أمن القليوبية مكافحة المخدرات قطاع الأمن العام المواد المخدرة

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