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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

“الضباعني”: الضرائب غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة

الدكتور فايز الضباعني
الدكتور فايز الضباعني

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة لم تعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 .

وأوضح الدكتور فايز الضباعني الفرق بين البرامج الوسيطة middle ware  والـ ERP system  حيث أن البرنامج الوسيط أو الشركات الوسيطة " middle ware " هو برنامج خاص برفع الفواتير من خلال شركة تتيح وتقوم بالنيابة عن الممول برفع الفواتير الإلكترونية وهذا الإجراء غير مصرح به للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية، أما ال   ERP System   فهو نظام محاسبي يمتلكه الممول، ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الالكترونية، وهو إجراء مصرح به، وهو أحد وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة ، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة التي يمكن التدخل في بياناتها يدويا يُعد مخالفة للقانون، لافتا إلى أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصلة من قريب أو من بعيد.

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