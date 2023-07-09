اتفاقية تعاون بين "كونتكت" و"تيلدا" لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي

أعلنت شركتا "كونتكت كريدي تك"، ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابع لمجموعة "كونتكت المالية القابضة" وشركة “تيلدا”، عن إبرام اتفاقية تعاون ينفرد فيها الطرفان بتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي لكل عملاء" تيلدا".



وقالت "كونتكت" في بيان لها اليوم، إن الاتفاقية شملت التعاون على تقديم خدمات مختلفة ولم تقتصر على التقسيط فقط حيث سيتم إتاحة خدمة Lending-as-a-Service، والتي تستهدف تمكين عملاء "تيلدا" من التقديم والتعاقد على خدمة التمويل الاستهلاكي لشركة "كونتكت" وذلك لخدمة أكبر قاعدة من عملاء "تيلدا" هذا بالإضافة لإتاحة الخدمة المعتادة للعملاء الحاليين لشركة "كونتكت" وذلك للاستفادة من تمويل مشترياتهم التي تتم بالبطاقة وسدادها على أقساط حتى 60 شهراً مما يزيد من القوة الشرائية ويتيح إمكانية التحكم في ميزانية المصروفات.



وأوضح أحمد سمير كامل، العضو المنتدب لشركة "كونتكت كريدي تك"، أن حجر الأساس هو اعتمادنا دائما على التحول الرقمي واستخدام أحدث التقنيات في تصميم الحلول التمويلية المبتكرة.



ووصف سمير توقيع عقد الشراكة مع "تيلدا " بأنه خطوة أخرى في تقديم أحدث الخدمات التمويلية الاستثنائية، مشيراً إلى تفرد "كونتكت" بتقديم خدمة Lending-as-a-Service في سوق التمويل الاستهلاكي لضمان شمول أكبر قاعدة من شرائح العملاء المختلفة بالإضافة إلى خدمة use cases وتطبيقات مختلفة لدى الشركاء الاستراتيجيين الذىن نتعاون معهم.



وأضاف العضو المنتدب لشركة "كونتكت كريدي تك"، أنه من الطبيعي إتاحة "كونتكت" وغيرها كوسيلة تقسيط لدى الشركاء ولكن الانفراد الحقيقي هو كيفية خدمة جميع العملاء سواء كان لديهم حد ائتماني أم لا.



وتابع سمير: بخبرتنا الواسعة في هذا المجال وحرصنا على تقديم كل ما هو مبتكر ومختلف نجحنا في تسخير الخدمات التمويلية الحديثة مثل LaaS لخلق قيمة مضافة لكل من العملاء وشركائنا.



ومن جانبه قال أحمد الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة 'تيلدا، إننا سعداء بالتعاون مع "كونتكت" لتقديم حلول التمويل الاستهلاكي لعملائنا؛ حيث يتيح لنا هذا التعاون إطلاق نظام الموافقات الفورية وفترات تقسيط مختلفة حتى 60 شهرا لعملاء شركتنا مما يمنحهم القدرة على زيادة قوتهم الشرائية وإدارة مصاريفهم، موضحا أن هذه الشراكة تتماشى مع مهمتنا حيث إننا في "تيلدا' ملتزمون بالابتكار وتقديم حلول مالية قيمة لعملائنا.



وأعرب سعيد زعتر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "كونتكت المالية القابضة" عن فخره باستمرار شركات المجموعة في تحقيق الإنجازات الواحدة تلو الأخرى.



وقال زعتر: سنظل نستخدم خبرتنا الواسعة في مجال التمويل الاستهلاكي لسد الثغرات وتقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها المستهلك.



وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “كونتكت المالية القابضة”، أنه من خلال التعاون مع شركة "تيلدا" سيتم توسيع نطاق خدماتنا إلى قاعدة عملاء شركائنا باستخدام أحدث التقنيات لما لنا من ريادة في سوق التمويل الاستهلاكي مضيفا أن انفرادنا بتقديم Lending-as-a-Service هو أكبر دليل على أن تركيزنا يتجه إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة لا يوفرها أي لاعب آخر في سوق التمويل الاستهلاكي.