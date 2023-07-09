ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتفاقية تعاون بين "كونتكت" و"تيلدا" لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي

سعيد زعتر
سعيد زعتر

أعلنت شركتا "كونتكت كريدي تك"، ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابع لمجموعة "كونتكت المالية القابضة" وشركة “تيلدا”، عن إبرام اتفاقية تعاون ينفرد فيها الطرفان بتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي لكل عملاء" تيلدا".


وقالت "كونتكت" في بيان لها اليوم، إن الاتفاقية شملت التعاون على تقديم خدمات مختلفة ولم تقتصر على التقسيط فقط حيث سيتم إتاحة خدمة Lending-as-a-Service، والتي تستهدف تمكين عملاء "تيلدا" من التقديم والتعاقد على خدمة التمويل الاستهلاكي لشركة "كونتكت" وذلك لخدمة أكبر قاعدة من عملاء "تيلدا" هذا بالإضافة لإتاحة الخدمة المعتادة للعملاء الحاليين لشركة "كونتكت" وذلك للاستفادة من تمويل مشترياتهم التي تتم بالبطاقة وسدادها على أقساط حتى 60 شهراً مما يزيد من القوة الشرائية ويتيح إمكانية التحكم في ميزانية المصروفات.


وأوضح أحمد سمير كامل، العضو المنتدب لشركة "كونتكت كريدي تك"، أن حجر الأساس هو  اعتمادنا دائما على التحول الرقمي واستخدام أحدث التقنيات في تصميم الحلول التمويلية المبتكرة. 


ووصف سمير توقيع عقد الشراكة مع "تيلدا " بأنه خطوة أخرى في تقديم أحدث الخدمات التمويلية الاستثنائية، مشيراً إلى تفرد "كونتكت" بتقديم خدمة Lending-as-a-Service في سوق التمويل الاستهلاكي لضمان شمول أكبر قاعدة من شرائح العملاء المختلفة بالإضافة إلى خدمة use cases وتطبيقات مختلفة لدى الشركاء الاستراتيجيين الذىن نتعاون معهم. 


وأضاف العضو المنتدب  لشركة "كونتكت كريدي تك"،  أنه من الطبيعي إتاحة "كونتكت" وغيرها كوسيلة تقسيط لدى الشركاء ولكن الانفراد الحقيقي هو كيفية خدمة جميع العملاء سواء كان لديهم حد ائتماني أم لا. 


وتابع سمير: بخبرتنا الواسعة في هذا المجال وحرصنا على تقديم كل ما هو مبتكر ومختلف نجحنا في تسخير الخدمات التمويلية الحديثة مثل LaaS لخلق قيمة مضافة لكل من العملاء وشركائنا.


ومن جانبه قال أحمد الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة 'تيلدا، إننا سعداء بالتعاون مع "كونتكت" لتقديم حلول التمويل الاستهلاكي لعملائنا؛ حيث يتيح لنا هذا التعاون إطلاق نظام الموافقات الفورية وفترات تقسيط مختلفة حتى 60 شهرا لعملاء شركتنا مما يمنحهم القدرة على زيادة قوتهم الشرائية وإدارة مصاريفهم، موضحا أن هذه الشراكة تتماشى مع مهمتنا حيث إننا في "تيلدا' ملتزمون بالابتكار وتقديم حلول مالية قيمة لعملائنا.


وأعرب سعيد زعتر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "كونتكت المالية القابضة" عن فخره باستمرار شركات المجموعة في تحقيق الإنجازات الواحدة تلو الأخرى.


وقال زعتر: سنظل نستخدم خبرتنا الواسعة في مجال التمويل الاستهلاكي لسد الثغرات وتقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها المستهلك. 


وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “كونتكت المالية القابضة”، أنه من خلال التعاون مع شركة  "تيلدا" سيتم توسيع نطاق خدماتنا إلى قاعدة عملاء شركائنا باستخدام أحدث التقنيات لما لنا من ريادة في سوق التمويل الاستهلاكي مضيفا أن انفرادنا بتقديم Lending-as-a-Service هو أكبر دليل على أن تركيزنا يتجه إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة لا يوفرها أي لاعب آخر في سوق التمويل الاستهلاكي.

الأكثر قراءة

رفض طعن مرتضى منصور على استبعاده من رئاسة نادى الزمالك

الطعن مرفوض.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

"امتحنوا بدل بعض".. الحبس سنة لـ4 طالبات بمعهد الخدمة الاجتماعية فى بنها

رغم الخصم من راتبها.. "سميرة" تؤازر ابنتها أمام لجان الثانوية العامة

حب انتهى بفضيحة ورضيع.. تفاصيل محاكمة شاب وفتاة بالأميرية

سيدة تخلع زوجها لارتباطه بعلاقة حب بشريكته فى العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية