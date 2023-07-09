ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ كفر الشيخ: بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

محافظ كفر الشيخ: بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

جمال نور الدين
جمال نور الدين

 أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، التي تستمر حتى 28 يوليو الجاري، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن.
وقال المحافظ- في بيان اليوم الأحد- إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبمتابعة مستمرة من هشام آمنة وزير التنمية المحلية .
ووجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة لتنفيذ إزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

إزالة التعديات على أراضي الدولة استرداد اراضي الدولة استرداد أراضي التعديات على اراضي الدولة التعديات على أراضي الأراضي الزراعية الاراضي الزراعي أشكال التعديات

الأكثر قراءة

اليوم.. وصول 25 رحلة جوية لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

لجنة خاصة لتصحيح أوراق كل مَن يصرِّح بالغش على مواقع التواصل الاجتماعى

"بيت الروبى" يواصل تصدر شباك التذاكر وفى الطريق للأعلى تاريخيًا

"تموين الدقهلية": توريد أكثر من 342.4 ألف طن قمح بمواقع التخزين حتى اليوم

بعد ثنائية فيوتشر.. "زيزو" يدخل تاريخ الزمالك من أوسع أبوابه

مصدر بالتعليم: جارٍ تتبع صور امتحانات الثانوية العامة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية