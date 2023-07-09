محافظ كفر الشيخ: بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

محافظ كفر الشيخ: بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، التي تستمر حتى 28 يوليو الجاري، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن.

وقال المحافظ- في بيان اليوم الأحد- إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبمتابعة مستمرة من هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

ووجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة لتنفيذ إزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.