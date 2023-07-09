إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين فى "صحراوى" أكتوبر

أصيب شخصين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى مدينة 6 أكتوبر، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.