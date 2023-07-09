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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات تكشف سبب اشتعال حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور

حريق بشقة سكنية
حريق بشقة سكنية

أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أن ماسا كهربائيا أدى لاشتعال حريق شقة بمنطقة بولاق الدكرور، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اندلاع الحريق. 

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وتم إخماد النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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