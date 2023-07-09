

"شؤون الحرمين" توفر تقنيات الواقع الافتراضي لزوار المعارض بالمسجد الحرام



أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للمعارض الرقمية وتقنية الواقع الافتراضي فرصة التعرف على ما تقدمه الإدارة العامة للمعارض الرقمية من معارض افتراضية بطريقة فريدة ومبتكرة من خلال استخدام النظارة الافتراضية للتعريف بما يقدم من خدمات وجهود طوال العام في الحرمين الشريفين.

وأوضح مدير عام المعارض الرقمية ريان بن محمد المسعودي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - أن إتاحة تلك التقنيات تأتي ضمن مبادرة (إثراء) التي أطلقتها وكالة المعارض والمتاحف الهادفة؛ لتحسين التجربة الإثرائية لزوار المعارض بالمسجد الحرام، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعد تحولا نوعيا في عرض المعلومات الدينية والتاريخية بطريقة مبتكرة وحديثة تتماشى مع التقنيات الحديثة والتطورات العلمية والتكنولوجية.