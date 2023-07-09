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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من ارتفاع 120 مترًا.. استوديو قنوات "المتحدة" الإخبارية يغطى مهرجان العلمين الجديدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

كشف الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل استوديو قطاع الأخبار من مدينة العلمين الجديدة على ارتفاع 120 مترًا تمهيدًا لتغطية مهرجان العلمين، الذي سينطلق الخميس المقبل.

ونشر أحمد الطاهري فيديو من الاستوديو الذي يظهر جمال مدينة العلمين وعلق: “من على ارتفاع 120 مترا.. صباح الخير من استوديو القنوات الإخبارية للمتحدة في العلمين الجديدة (إكسترا نيوز، إكسترا لايف، القاهرة الإخبارية) وأول رسالة عن مهرجان العلمين الجديدة.. المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط.. وأتشرف أنها بالمشاركة مع زميلتي أ. لما جبريل”.

وبدأت قناة “إكسترا نيوز” تقديم الرسالة الأولى من العلمين الجديدة حول المهرجان صباح اليوم وقدمت وصفا عاما لما سيقدم في المهرجان مع شرح التحهيزات والتحضيرات الخاصة بالمهرجان.

وأعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، أمس، عن أن تامر حسنى، نجم الغناء فى الوطن العربى، هو صاحب أول حفل فى المهرجان، الذى يضم عددًا هائلًا من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

وفتحت شركة “تذكرتى”، الرائدة فى تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية، باب الحجز لحفل النجم تامر حسنى، ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول وحجز التذكرة بكل سهولة، أو تسجيل حساب جديد لغير المسجلين من قبل، حيث تحرص “تذكرتى” على تيسير عملية التسجيل للجمهور للخروج بالفعاليات فى أفضل شكل.

وتعاقد كل من راغب علامة ونانسى عجرم على المشاركة فى حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات “مهرجان العلمين الجديدة”، وذلك تحت شعار: “ميجا ستار العرب”، على أن يتم تقديمه يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

ويشتمل مهرجان العلمين الجديدة 12 نشاطًا وفعالية فى مجالات الترفيه والفن والرياضة، ويشتمل كل منها على مجموعة من الفعاليات والمنافسات، التى ستُقام بشكل عالمى على أرض العلمين الجديدة، أحد أهم المدن الذكية الجديدة، التى أصبحت محط أنظار الزوار من مختلف دول العالم.

الإعلامي أحمد الطاهري أحمد الطاهري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مدينة العلمين الجديدة العلمين

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