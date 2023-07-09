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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من مدينة براني يطالب بمناقشة تملك أراضي وضع اليد في الحوار الوطني

ابن مدينة براني
ابن مدينة براني

قال محمد قاسم أحد أبناء مدينة براني غرب محافظة مطروح، لـ"الدستور"، إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كافة قوى الشعب المصري لعرض الأفكار ووضع والمقترحات لحل المشكلات في عدد من المحاور والقضايا، هي فكرة جيدة وكنا ننتظرها منذ فترة طويلة.

وأكد "قاسم" أن الرئيس السيسي  يقرأ دائما أفكار الشباب والشارع المصري، ووضح ذلك خلال إطلاق جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلي أن الحوار الوطني يعبر عن آراء الشباب .

وفي ختام حديثه لـ"الدستور"، طالب ابن مدينة براني ان يتم مناقشة قانون التمليك وأراضي وضع اليد في جلسات الحوار الوطني، موضحا "الملف ده يمس جميع أبناء المحافظات الحدودية واحنا في مطروح بتمني فتح التقنين ". 

أراضي وضع اليد أبناء المحافظات الحدودية الحوار الوطنى الرئيس السيسي مدينة براني محافظة مطروح جلسات الحوار الوطني

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