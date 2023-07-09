الثانوية العامة 2023.. بدء توافد الطلاب على اللجان الامتحانية

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023، في تاسع أيام الامتحانات، لأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي (علوم)، والتفاضل والتكامل لطلاب الشعبة (الرياضية)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة (الأدبية)، بإجمالي عدد 780 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة امتحانية.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).



المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.