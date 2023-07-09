الثانوية العامة| توزيع مظاريف أسئلة الامتحانات على اللجان قبل ساعتين من بدء اللجان

كشفت مصادر مطلعة، وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة لامتحانات الجيولوجيا لطلاب الشعبة العلمية(علوم)، والتفاضل والتكامل لطلاب الشعبة( الرياضية)، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، بمحافظتى القاهرة والجيزة تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة، لافتة إلى أنه سيتم البدء في توزيع مظاريف أسئلة الامتحانات المشمعة بالشمع الأحمر، بداية من الساعة السابعة صباح اليوم الأحد، على لجان سير الامتحانات.

و أوضحت المصادر، أن هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمن من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الأحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.

وقالت المصادر، إن الوزارة حددت ساعة الصفر لفتح مظاريف الأسئلة في الساعة 8:50 دقيقة من صباح اليوم الامتحاني، ليتم عملية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان الامتحانية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان الامتحانية في الساعة التاسعة صباح اليوم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الأحد 9 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).