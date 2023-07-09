المنيا يواجه الاتصالات فى مباراة حسم الصعود لدورى المحترفين

تختتم اليوم مواجهات دورة الترقي للصعود لدوري المحترفين الذي سيتم تطبيقه الموسم المقبل بمباراة حاسمة بين المنيا والاتصالات في السادسة مساء اليوم باستاد الإسكندرية.

المباراة ستحدد الفريق الثاني الصاعد لدوري المحترفين بعد بروكسي الذي تصدر دورة الترقي برصيد 4 نقاط من الفوز على الاتصالات بهدف دون رد والتعادل مع المنيا بهدفين لكل منها يليه المنيا برصيد نقطة واحدة والاتصالات بدون نقاط، لذلك التعادل يكفي فريق المنيا للتأهل لدوري المحترفين بينما لايملك الاتصالات بديلًا عن الفوز.

نبيل محمود المدير الفني للمنيا يراهن على الروح العالية للاعبين ورغبتهم في تحقيق إنجاز الصعود لدوري المحترفين وبعد دراسة فريق الاتصالات جيدًا شرح للاعبيه أسلوب لعبه وقام بتدريبهم على كيفية إيقاف مفاتيح لعبه ومصادر خطورته، وأكد نبيل محمود أن التعادل يكفي فريقه للصعود لدوري المحترفين، لكنه لن يلعب من أجل التعادل وسيعمل على تحقيق الفوز.

نبيل محمود بني خطته للمباراة على أساس استمرار نتيجة التعادل على الأقل في الشوط الأول وهو ما سيدفع لاعبي الاتصالات للاندفاع الهجومي، فتنكشف الثغرات في دفاع الفريق والتي يمكن استغلالها لتسجيل هدف يقضى على آمال الاتصالات تمامًا.

وطالب نبيل محمود لاعبيه بعدم الاهتزاز إذا تقدم الاتصالات بهدف وعليهم أن يثقوا دائمًا في قدرتهم على حسم الأمور لصالحهم في النهاية.

على الجانب الآخر ورغم أن الاتصالات لا بديل أمامه سوى الفوز، إلا أن جمعة مشهور المدير الفني حذر لاعبيه من الاندفاع الهجومي في بداية المباراة، حتى لا ينكشف خط الدفاع، خاصة أن المنيا يملك لاعبوه القدرة على التحول من الدفاع للهجوم.

وطالب جمعة مشهور لاعبيه بالابتعاد عن التوتر خاصة أن الثبات الانفعالي والقدرة على التعامل مع السيناريوهات المتغيرة خلال المباراة هو مفتاح الفوز والصعود لدوري المحترفين.