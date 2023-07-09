بيت الروبي ..جاب العيد!

جاب العيد كما اصطلح الجمهور الخليجي تعني انه حدثا سعيدا لدرجة فقدان السيطرة فلعلها الفرحة الأكبر لجماهير السينما وجماهير العيد منذ استحداث ذلك الموسم السينمائي في تسعينات القرن الماضي والذي عرف بموسم عيد الاضحى الذي يتبعه مباشرة في السنوات القليلة الماضية موسم الصيف واجازات الدراسة والاجازات السنوية . فلسبب ما مبهما أو معلوما يحب المصريون كريم عبد العزيز بما يشبه الاجماع الذي لا تراه يتحقق الا فيما ندر في أي من أمور حياة هذا الشعب ؛ كما أن للساحر الصغير كريم محمود عبد العزيز مكانة في القلوب لا تقل اجماعا ، وها هما يجتمعان على أفيش واحد بطلين لعمل واحد للمرة الأولى .. فأي حفاوة وأي حماس !

كريما العنصرين وابناء العاملين

على الرغم من موجات الاستياء التي تضرب الفن كلما ظهر أحد الوجوه الشابة الذي ينتمي الى عائلة فنية واعتبرها الكثير جورا على فرص لاخرين إلا ان هناك من استطاع بسلاسة أن يكسر تلك الحلقة وينسف ذلك الاستياء ويتسلل الى القلوب ويستقر ومن هؤلاء بطلا حدوتة بيت الروبي النجم كريم عبد العزيز نجل المخرج الكبيرمحمد عبد العزيز والنجم كريم محمود عبد العزيز نجل الساحر الأكبر ملك القلوب محمود عبد العزيز . فمنذ بدايات كريم " الكبير " في اضحك الصورة تطلع حلوة 1998 تلاه مباشرة ليه خلتني احبك 2000 وكريم هو ابن المصريين وصديقهم ونجمهم المفضل الذي تربى على يديهم وأمام اعينهم حتى صار نجم جيله واهم ابناؤه. وكذلك كان استقبال الجمهور لكريم محمود عبد العزيز في ظل والده النجم الكبير في محمود المصري 2004 رأى فيه الجميع امتدادا لكاريزما وخفة دم الأب العظيم . في بيت الروبي يُقدم بيتر ميمي على تجربة قد يتخوف احدهم من أن " تجزع من كتر حلاوتها " بجمع الكريمين في فيلم واحد الا انها كانت تجربة مضمونة النجاح ودفء الاستقبال لما لكل منهما من رصيد ضخم لدى جمهور السينما ولما ظهر بين البطلين جليا خلال احداث العمل من تفاهم والتقاء وكأنهما كما سارت الأحداث " ولاد عم " حقيقيين .

كليشيه ولكن ..

قد يرى البعض في القصة التي قدمها فيلم بيت الروبي من تأليف الموهوبين محمد الدباح وريم القماش واخراج بيتر ميمي قصة قديمة تقليدية معتادة وفكرة تعيدنا وان اختلف السياق الى افكار وتناولات اخرى طرحت فكرة اللجوء الاختياري للعزلة ثم الاضطرارللاصطدام بالزحام والصخب والصراعات من جديد اجباريا وما يترتب على ذلك من تداعيات واصطدامات بين شخوص القصة وبعضها وبينهم وبين انفسهم وبينهم وبين الظروف .كما يمكن ان يعيد الفيلم للاذهان قصصا رايناه في السينما المصرية وحتى العالمية من قبل وقد أحسست شخصيا ان هناك خطا ما – مع الفارق – من " هنا القاهرة " 1995 لمحمد صبحي والقياس كما اسلفت مع الفارق الا ان " التوهة " التي مُنيّ بها وواجها " ابراهيم الروبي " بطل الفيلم عند عودته للقاهرة تمس نفس التوهة والغربة لسنوسي بطل هنا القاهرة الذي كان بالمناسبة من اخراج والد كريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز.

وعلى الرغم من ذلك التماس في الخط أو الاحساس الذي يعد تيمة درامية عالمية وجرى تناولها بالاف اللغات والرؤى إلا ان بيت الروبي عملا ينطق في كل لقطة وكادر وجملة حوار بأنه ابن يومه ، ابن الان . فحتى القضية الكبرى التي يناقشها السيناريو من سيطرة داهمة للسوشال ميديا على كافة فئات وطوائف ومستويات المجتمع وإن بدا أنها قد نوقشت وتم تناولها من قبل الا ان بيت الروبي قد رسم خطا جديدا لتلك المعاناة واخذ زاوية أعمق بكثير مما قد تم تناوله من قبل بشكل سطحي عن تلك المأساة . فبطل الفيلم ليس شابا مراهقا ولا underage يمسك بتليفونه المحمول طوال الوقت ويصرخ فيه والديه لتركه قليلا ومشاركتهما الحياة ، بل ان بطل الفيلم شخص ناضج عاقل رب اسرة كاره للصخب وللزحام ولاقتحام الخصوصيات إلا انه على الرغم من كل ذلك لم يستطع مقاومة اغراء ذلك الوحش و" زغللت" عيناه في لحظة واعتقد أن هذا هو النجاح الحقيقي للسيناريو وللفكرة .. فالخطر ليس مقتصرا على مراهقين نرى انفسنا انضج واكثر حكمة وتعقلا منهم ونغمرهم بسيل التوجيه والتنظير أحيانا طوال الوقت باعتبارنا اليد العليا .. بل ان كل منا معرض للمؤامرة وكل منا دائما " على المحك " !

كوميديا كراكيري

بلا منازع هو واحد من أهم كوميديانات جيله .. إلا انه وبلغة هذا العصر " ع الرايق " هو نجم غير متعجل النجومية يثق في قدراته ويثق في مخرجه ويمنحه السيطرة الكاملة لمخرج العمل وفق رؤاه باعتباره رب العمل لكن الأمر لا يخلُ من بصمة لا يضاهيها بصمة وخفة روح ليس كمثلها خفة تجعلنا دائما في انتظار للمزيد والمزيد من ظهور وحضور وقفشات ولغة جسد كريم محمود عبد العزيز الذي اخذ " بيت الروبي " في كثير من مواضعه من فيلم اجتماعي " جاد " الى اللايت كوميدي الذي يبرع ويزهر فيه " كراكيري" وأرى انه قد تحمل هذه المسؤولية وحده وترك للبطل الاداء الاحلى لكريم عبد العزيز منذ فترة وبخاصة في ماستر سين الفيلم الذي اخذنا لجزءه الثاني . لكن الكوميديا لم تمنع كريم محمود عبد العزيز من تقديم واحد من اصدق الاداءات التي رأيتها له منذ احترافه التمثيل في مشهدين رئيسيين بالفيلم واحب ان اشير تحديدا الى مشهد ولادة زوجته بالفيلم " تارا عماد" والذي جاء مشهدا اراه عظيما مكتمل الاركان سواء بمونتاج الفنان باهر رشيد او تصوير مدير التصوير الفنان حسين عسر بقيادة بيتر ميمي بالطبع . فقد جسد كريم مجموعة ضخمة من المشاعر المتضاربة من خوف وقلق وغضب وعنف ثم رقة متناهية وحنان بالغ في لحظة استقباله لمولوده ما جعل منه مشهدا اراه ايقونيا في مسيرته.

ظهورات مميزة

كما جرى العرف في السنوات الاخيرة فإن معظم الأفلام لابد وان تستضيف مجموعة من ضيوف الشرف الذين يضيفون روحا وبعدا جديدا لحدوتة الفيلم في سياق خاطف ومختصر وفي بيت الروبي لمع كل من محمد عبد الرحمن الذي لا يمكن بحال أن أراه متحررا مرتاحا " بيقول " براحته ولا تستلق من الضحك وكذلك مصطفى ابو سريع الكوميديان عظيم الموهبة في دور صغير مساحة لكن كعادته اضفى عليه ابو سريع طابعا خاصة جعلت مشاهده من أكثر مشاهد الفيلم تعلقا بالذاكرة .

بيت الروبي هو واحد من أحلى أفلام موسم صيف 2023 لم يخيب توقعات محبي الكريمين ولا حتى محبي السينما المدققين وجاء عملا ممتعا مرضيا للجمهور الكبير الذي كسر بايراداته حتى الان حاجز ال 70 مليون جنيه مصري في اقل من ثلاثة اسابيع عرض.

منة عبيد

